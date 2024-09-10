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Bublik1
Apple оставила китайцев без умных технологий, но на помощь уже спешит Huawei с новым Mate XT
Huawei предлагает не только массу умных функций, но и раскладывающийся на три части корпус

Долгие годы презентация нового поколения смартфонов Apple привлекала внимание десятков миллионов фанатов по всему миру. Вчера анонс прошёл формате онлайн. Никаких громких заявлений и широких жестов, ведь на кону экономия, а значит нужно исключить слишком затратные мероприятия. Ничего прорывного яблочная компания не показала, сосредоточив усилия на технологии Apple Intelligence. В теории перед нами революционный прорыв, но насколько эффективно сможет работать нейросеть из коробки, пока сказать сложно. Продажи начнутся совсем скоро, но релиз в Китае оказался омрачён. Как выяснилось, по непонятной причине для второго по величине рынка не предусмотрена реализаций умных интерфейсов. Таким образом в Китае Apple Intelligence работать не будет, а фанатам придётся ждать до начала следующего года. 

Что удивительно, на крошечных по сравнению с китайским рынком регионах (Франция, Италия) умная технология будет доступна в первые же дни, а всё это говорит о крайне странной логике руководства яблочной компании. Новость уже вызвала бурное негодование у пользователей в Поднебесной, а социальные сети заполонил хэштег «iPhone 16 Chinese version does not support AI yet». Многие популярные блогеры выражают своё разочарование и пишут, что не планируют покупать iPhone 16, поскольку производитель не уважает китайских пользователей. Не исключено, что рядовые фанаты яблочной компании в Поднебесной даже не заметят отсутствия умных функций, но на проблему обратили внимание эксперты и блогеры, а значит продажи могут оказаться меньше ожидаемых. Некоторые аналитики отмечают, что эффект от решения Apple скажется на доходах компании в Китае и станет очередным шансом для конкурентов выйти из тени. 

Особенно в выгодном положении находится Huawei. В портфолио этой компании уже есть несколько интересных решений, а спрос на местном рынке продолжает расти. В первом квартале Huawei удалось заработать на собственном рынке больше Apple, ну а это плохой знак для американской компании. Поскольку iPhone 16 не принёс никаких инноваций, спрос на него и без того мог оказаться не очень высоким, ну а лишив клиентов из Китая ключевой функции, руководство яблочной компании допустило очередную ошибку. Аналитики Canalys отмечают, что сегодня большая часть китайских потребителей не интересуется функциями на базе ИИ. Но это пока, ведь местные производители не сидят без дела, а многое зависит от реализации той или иной технологии. Если Huawei удастся не отстать от Apple, то спрос на iPhone 16 даже с ИИ окажется невысоким, ну а крайне любопытным стал анонс флагманского смартфона с тройным раскладывающимся экраном. 

Новый Mate XT был представлен всего через несколько часов после iPhone 16, но уже привлёк много внимания в Китае со стороны прессы. Причина в уникальном корпусе, который способен раскладываться на три части, предлагая огромный по своим размерам дисплей для работы и развлечений. Huawei уверяет, что внутри находится программное обеспечение, отвечающее за работу умных алгоритмов. ИИ способен писать тексты, переводить данные с изображения и написанные от руки, редактирует изображение по описанию и легко удаляет ненужные части на любой картинке. Это только часть функций, но многие известные блогеры уже заявили, что новый Mate XT намного интереснее iPhone 16. Проблема лишь в том, что купить iPhone 16 Pro Max можно за 1200 долларов, тогда как Mate XT будет продаваться за 2800 долларов. Релиз состоится 20 сентября, ну а это тот же день, когда во всём мире начнутся продажи американского iPhone 16. По мнению аналитиков, если китайцам понравится реализация умных технологий в новом флагмане, то аналогичная функция станет визитной карточкой менее дорогих смартфонов Huawei. Ну а поскольку яблочная компания медлит, то за короткий срок китайская компания захватит премиальный рынок Поднебесной, сократив долю Apple до минимальной в истории.

#apple #huawei #mate xt
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