Завод TSMC в США начал производство пробной партии чипов. Первым заказчиком стал американский технологический гигант Apple, который разместил заказ на чипы A16, основанные на техпроцессе N4P.

Завод TSMC в штате Аризона начал производить пробную партию процессоров, и первым клиентом стал технологический гигант Apple. Как сообщает пользователь Substack под псевдонимом Tim Culpan, на новом заводе Fab 21 теперь выпускаются мобильные процессоры Apple, а именно чипы A16, основанные на продвинутом техпроцессе N4P.

Хотя текущий этап производства носит характер тестирования и пока еще не является массовым выпуском, это уже важный шаг для компании. Чипы A16, используемые в смартфонах iPhone 14 Pro, были разработаны два года назад, но их производство в США представляет собой значительное изменение в стратегиях обеих компаний.

Ожидается, что в ближайшем будущем темпы производства на Fab 21 будут расти. Если не произойдет каких-либо непредвиденных изменений, завод в штате Аризона выйдет на полную мощность уже в течение нескольких месяцев, что позволит Apple и другим клиентам TSMC значительно расширить свои производственные возможности.

Напомним, что строительство завода TSMC в США заняло четыре года — от первоначальных планов в 2020 году до начала производства в 2024 году. Подобные действия подчеркивают стремление компании не только укрепить свои позиции на рынке, но и снизить зависимость от зарубежных поставок полупроводников.