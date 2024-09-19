Chrome упростит работу на разных устройствах

Компания Google сообщила, что в настоящее время экспериментирует с функциональностью запуска веб-страниц на основе открытых на других устройствах вкладок. Chrome уже умеет продолжить работу с того места, на котором пользователь остановился, посредством синхронизации вкладок. Для улучшения бесшовного перехода между устройствами новая функция будет показывать эти вкладки.

Google не уточнила, как это будет выглядеть. В блоге говорится, что функция будет «проактивно предлагать страницы» на новой вкладке Chrome. В данный момент эта страница заполнена ссылками на часто посещаемые сайты.

Google также вносит изменения в работу групп вкладок между платформами. Уже можно было сохранять и синхронизировать группы вкладок, чтобы иметь к ним доступ на других компьютерах. Отныне Chrome будет делать это автоматически, без необходимости сохранять вручную. Это будет происходить на компьютерах, Android и iOS.

Google также готовит обновления для коммерческих клиентов Chrome. Пользователи Workspace смогут видеть обзор Google Календаря при открытии новой вкладки. Можно будет получить доступ к иконкам сайтов из строки поиска, если они были настроены администраторами в рамках Workspace. Google сообщает, что эти функции в настоящее время внедряются.

Появятся и другие функции для администраторов. К ним относятся улучшенные функции безопасности и более чёткое разделение рабочих и личных данных через профили.