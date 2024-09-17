Новая функция будет доступна в настройках Chrome. Пользователи смогут выбрать расположение адресной строки в разделе «Настройки» → «Адресная строка».

Google вернула возможность размещать адресную строку внизу экрана в Chrome для Android. Эта функция, которая ранее была удалена, снова появится в будущих обновлениях браузера. Возможность перемещать адресную строку вниз появилась в Chrome несколько лет назад, но была удалена из-за жалоб пользователей на случайное перемещение строки. Однако после многочисленных запросов и положительных отзывов о такой функции в других браузерах, таких как Safari на iOS, Google решила вернуть эту опцию.

Новая функция будет доступна в настройках Chrome. Пользователи смогут выбрать расположение адресной строки в разделе «Настройки» → «Адресная строка». Там можно будет выбрать между верхним и нижним расположением строки. Это позволит пользователям более удобно использовать браузер, особенно на устройствах с большими экранами. Размещение адресной строки внизу экрана имеет несколько преимуществ. Во-первых, это облегчает доступ к строке на больших экранах, так как пользователям не нужно тянуться к верхней части устройства. Во-вторых, это улучшает эргономику использования браузера одной рукой, что особенно важно для современных смартфонов с увеличенными диагоналями экранов.

Возвращение возможности размещения адресной строки внизу экрана в Chrome для Android — это ответ Google на запросы пользователей и стремление сделать браузер более удобным и адаптируемым. Ожидается, что эта функция будет доступна в ближайших обновлениях Chrome, что позволит пользователям настроить браузер под свои предпочтения и улучшить опыт использования.