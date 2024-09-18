Ноутбуки на Intel Lunar Lake могут воспроизводить видео почти сутки

Процессоры Intel Lunar Lake могут стать прорывным предложением для тонких и лёгких ноутбуков на архитектуре x86. В первую очередь потому, что продолжительность работы таких ноутбуков будет превосходить автономность ноутбуков Apple.

Выпущенные 3 сентября процессоры Intel скоро начнут появляться в составе ноутбуков на прилавках магазинов. Lenovo рекламирует модель Yoga Slim 7i Aura Edition на процессоре Core Ultra 7 258V, сравнивая ноутбук с моделями на Apple M2 и M3.

Для тестирования воспроизводилось локальное видео H.264 (1920x1080, 24 FPS) с яркостью экрана 150 нит. Ноутбук Lenovo имеет 32 ГБ оперативной памяти в одном чипе с процессором и работает на Windows 11 24H2. Этот ноутбук представляет собой инженерный образец для тестирования, и финальный вариант может отличаться.

Для сравнения выбрали Apple MacBook в вариантах M2 (8 ГБ) и M3 (24 ГБ). Ноутбук Lenovo работал 23 часа 54 минуты, Apple MacBook с чипом M3 — 18 часов 32 минуты. Вариант Apple на процессоре M2 продержался 18 часов 19 минут.

Это дало прирост автономности на 30% и почти 5,5 часов работы. Интересно будет посмотреть на продолжительность работы при других сценариях использования. Уже были тесты, которые показали превосходство Intel Lunar Lake в плане автономности, но не такое значительное, как на этот раз.

Dell обещает 26 часов работы в своих ноутбуках XPS 13. Стартовая цена этих моделей составляет $1400.

В ближайшие дни должны начать появляться обзоры новых ноутбуков, поскольку их продажи стартуют 24 сентября.