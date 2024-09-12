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Dell выпускает игровой монитор G2725D с 27-дюймовой 2K-панелью IPS, частотой 180 Гц и ценой $154
Кроме того, новинка имеет низкое время отклика и поддерживает AMD FreeSync.

Компания Dell представляет свой новый монитор G2725D, который сможет удовлетворить потребности геймеров и отличается достаточно демократичной ценой, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Игровой монитор Dell G2725D оснащается 27-дюймовой IPS-панелью, характеризующейся точной цветопередачей и широкими углами обзора, с разрешением 2K (2560x1440 точек), высокой частотой обновления 180 Гц и низким временем отклика GtG 1 мс, что обеспечивает качественную картинку без смазывания даже в самых динамичных игровых сценах.

Кроме того, геймеры смогут оценить наличие у новинки технологии адаптивной синхронизации кадров AMD FreeSync, которая позволяет устранить разрывы изображения во время игрового процесса. Для снижения нагрузки на глаза во время длительных игровых сессий имеется фильтр синего цвета, соответствующий сертификату TÜV Rheinland.

Также монитор обеспечивает яркость 400 нит, достаточную для чёткой видимости даже в хорошо освещённых помещениях, и охватывает 99% цветового пространства sRGB.

Новинка имеет эргономичную подставку, при помощи которой можно регулировать положение монитора в зависимости от необходимости. Набор портов для подключения представлен одним DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1.

Производитель предлагает трёхлетнюю гарантию с заменой оригинальных деталей, а в случае выхода из строя критически важных комплектующих монитора обещает его заменить.

Стоимость игрового монитора Dell G2725D в китайской рознице составляет 1099 юаней (154 доллара).

#dell #g2725d
Источник: gizmochina.com
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