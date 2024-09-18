На рынке смартфонов Apple оттеснили на третье место

По итогам августа на вершине рынка смартфонов произошли некоторые перестановки. Компания Apple была вынуждена потесниться и пропустить на второе место своего китайского конкурента Xiaomi. Об этом говорится в статистике аналитической компании Counterpoint Research.

Продажи аппаратов китайского производителя в последний день лета были на хорошем уровне. Между тем, аппараты iPhone в преддверии анонса устройства нового поколения покупать стали меньше.

По итогам первого полугодия Xiaomi вошла в список наиболее динамично растущих производителей смартфонов. За этот период её продажи выросли на 22 % по сравнению с показателями годичной давности. До конца года темпы роста могут немного сократиться, но по итогам года он всё равно должен исчисляться двузначными значениями.

Во всех ценовых категориях компания старается выпускать премиальные аппараты для конкуренции с другими производителями устройств верхнего уровня. Также Xiaomi предлагает более дешёвые аппараты с поддержкой сетей 5G, которые пользуются спросом в густонаселённых странах вроде Индии, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, рассказывают аналитики.