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СтарыйДед
Некоторые функции Xiaomi 14T стали известны до официального релиза
Были показаны официальные изображения, раскрывающие некоторые функции искусственного интеллекта и основные конфигурации.

Компания Xiaomi официально подтвердила дату глобального запуска серии смартфонов Xiaomi 14T, которая состоится 26 сентября 2024 года. В эту серию входят модели Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro, которые обещают высокую производительность и флагманские возможности камер при средней цене.

Согласно просочившимся официальным рекламным материалам, версии Xiaomi 14T и 14T Pro будут иметь предустановленную программу Circle to Search. Кроме того, некоторые функции искусственного интеллекта и основные конфигурации параметров также были представлены заранее. Сообщается, что помимо мгновенного поиска серия Xiaomi 14T будет оснащена рядом функций AI, поддерживаемых Google Gemini, таких как AI-заметки, AI-перевод, AI-субтитры и AI-рекордер.

Что касается технических характеристик, то Xiaomi 14T будет оснащён чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, в то время как 14T Pro получит более мощный MediaTek Dimensity 9300+. Оба устройства будут иметь 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ расширяемой памяти. Оба смартфона будут оборудованы 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1120×2712 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Система камер в обоих моделях включает в себя основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony IMX906, телеобъектив на 50 Мп, сверхширокоугольную камеру на 12 Мп и селфи-камеру на 32 Мп. Камеры будут оснащены линзами Leica и цветовой оптимизацией, как и предшественники из линейки Xiaomi 13T.

Xiaomi 14T будет обладать аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, которая сможет заряжаться от 0 до 100% за 45 минут. Ожидается, что 14T Pro может иметь более высокую скорость зарядки, но какой именно пока неизвестно.  Оба смартфона будут иметь пыленепроницаемость и водонепроницаемость IP68, что обеспечит надёжную защиту от внешних факторов.

Дизайн обоих смартфонов будет иметь небольшие различия в цвете и текстуре корпуса, но общий дизайн останется прежним. В обоих моделях используются закругленные прямоугольные модули с логотипом Leica в центре модуля. Ожидается, что цена на 14T Pro может составить около $1000 (около 91 500 рублей) за модель 12 ГБ/512 ГБ.

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