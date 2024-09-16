Оба устройства должны быть представлены уже в сентябре

Незадолго до презентации серии Redmi Note 14 продолжает появляться новая информация о грядущих смартфонах. Только вчера появилась информация о появлении Redmi Note 14 Pro 5G и Poco X7 в сертификационном органе BIS, а сегодня команда Gizmochina обнаружила Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 в базе данных IMEI. Оба смартфона будут иметь схожие характеристики. Это подтверждает то, что POCO X7 является переименованным Redmi Note 14 Pro 5G. Конечно, между Note 14 Pro 5G и POCO X7 будут определенные различия. Особенно это различие будет видно с точки зрения датчиков изображения. Целью Xiaomi является продажа POCO X7 по более низкой цене и упрощение пользователям доступа к этому новому смартфону.

Серия Redmi Note 14 уже близко, и появляется всё больше подробностей об этих смартфонах. Ранее в этом месяце было объявлено, что Redmi Note 14 5G будет выпущен также как POCO M7 Pro 5G. Теперь можно официально подтвердить, что Redmi Note 14 Pro 5G будет основой POCO X7. Оба устройства имеют кодовое название «аметист» и будут поставляться с процессором Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635). Это довольно значительное улучшение по сравнению с предыдущим Note 13 Pro 5G. Поскольку Snapdragon 7s Gen 2 был чипсетом, произведенным Samsung. Новый Snapdragon 7s Gen 3 теперь производится силами тайваньской TSMC.

Redmi Note 14 Pro 5G имеет номер модели 24090RA29G, в то время как POCO X7 поставляется с номером модели 24095PCADG. Несколько недель назад Note 14 Pro 5G был обнаружен проходящим сертификацию 3C с номером модели 24090RA29C. Но смартфон, прошедший сертификацию 3C, имел поддержку быстрой зарядки мощностью всего 45 Вт, что является недостатком, поскольку предыдущий Redmi Note 13 Pro 5G мог похвастаться быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Абсолютно непонятно, почему производитель решил понизить характеристики зарядки в новом и более мощном устройстве.

Redmi Note 14 5G также получит быструю зарядку до 45 Вт, но для него это улучшение по сравнению с Note 13 5G, поддерживающим быструю зарядку на 33 Вт. Уже подтверждено, что Redmi Note 14 Pro 5G станет первым смартфоном с процессором Snapdragon 7s Gen 3. Поклонники продукции бренда Redmi с нетерпением ожидают линейку смартфонов Redmi Note 14. Судя по номерам моделей, ожидается, что устройства будут официально представлены уже в текущем месяце.