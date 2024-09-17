Кроме того, новинка имеет степень защиты IP65 и четыре режима работы

Компания Xiaomi выпустила многофункциональный портативный фонарик Mijia по цене 89 юаней (13 долларов США) во время процедуры краудфандинга и с розничной ценой 129 юаней (18 долларов США). Фонарик официально поступит в продажу завтра, 18 сентября.

Фонарик Mijia отличается компактным дизайном, весом всего 125 граммов и диаметром 3 см, что позволяет легко носить его с собой. Его легкая конструкция позволяет легко помещаться в рюкзак или карман, не добавляя ему значительного объема. Фонарик отлично подходит для различных условий: от походов на природу до домашнего использования.

Фонарик Mijia оснащен мощным основным светом в 1000 люменов, способным освещать на расстоянии до 150 метров. Он предлагает три регулируемых уровня яркости, обеспечивая высокую яркость для использования на открытом воздухе, среднюю для освещения на близком расстоянии и низкую для более мягкого освещения в помещении.

Новинка предлагает четыре режима освещения: высокая яркость, окружающий свет, свечной свет и аварийный режим. Режим окружающего света имеет регулируемые цветовые температуры в 4000K, 3300K и 2700K для использования на открытом воздухе или в помещениях. Режим свечи имитирует мягкое мерцание свечи, идеально подходит для успокаивающего ночного источника света.

Фонарик оснащен литиевой батареей емкостью 3100 мАч, которая обеспечивает до 30 часов работы, гарантируя, что у владельца всегда будет под рукой надежный источник света во время длительных поездок. Он также может похвастаться степенью защиты от воды и пыли IP65, что делает фонарик достаточно надежным для использования в суровых условиях на открытом воздухе. Порт зарядки защищен мягким резиновым уплотнителем, обеспечивающим дополнительную прочность против капризов природы.

Разработанный с учетом функциональности на открытом воздухе, этот фонарик оснащен скрытым крючком в нижней части, что позволяет легко подвешивать его во время кемпинга. Он также включает в себя аварийный режим SOS для дополнительной безопасности во время ночных прогулок.