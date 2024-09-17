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Кодовые имена указывают на пять смартфонов серии Google Pixel 10
Названы кодовые имена аппаратов Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold

Компания Google прочно освоилась на рынке смартфонов и не собирается останавливаться. Недавно выпустив четыре аппарата серии Pixel 9, Google уже работает над устройствами следующего поколения. Издание Android Headlines поделилось сведениями относительно кодовых названий пяти смартфонов. В это число входит и более доступная по цене модель Pixel 9a под кодовым именем Tegu.

Этот аппарат должен быть по традиции представлен раньше остальных, скорее всего, в мае на конференции разработчиков Google I/O. Здесь можно рассчитывать получить более современные аппаратные компоненты и возможности программного обеспечения Google по более доступной цене.

Что касается линейки Pixel 10, Google продолжит предлагать аппараты Pro двух размеров. Базовая модель известна под кодовым именем «Frankel», а Pixel 10 Pro — «Blazer». Наиболее крупный аппарат Pixel 10 Pro XL сейчас называют «Mustang». Что касается следующего складного устройства, пока оно фигурирует под именем «Rango».

О характеристиках в настоящее время говорить рано. Скорее всего, будет применяться процессор Google Tensor пятого поколения, производством которого займётся компания TSMC. Поскольку линейка смартфонов Pixel будет отмечать десятилетний юбилей, можно рассчитывать, что производитель постарается сделать устройства как никогда конкурентоспособными в плане производительности.

#смартфоны #google #pixel
Источник: gizmochina.com
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