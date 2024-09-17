Согласно коду, найденному в последней бета-версии Android 15, Google планирует внедрить опцию «Синхронизация между устройствами» в разделе «Уведомления»

Компания Google активно работает над новой функцией, которая позволит синхронизировать уведомления между различными устройствами на базе Android. Эта функция, обнаруженная в последней бета-версии Android 15 QPR1, обещает значительно улучшить пользовательский опыт для тех, кто использует несколько устройств с одной учётной записью Google. Одной из главных проблем для пользователей Android является необходимость повторного просмотра и удаления одних и тех же уведомлений на разных устройствах. Например, если вы удалите уведомление на своём смартфоне, оно всё равно останется на вашем планшете. Это создаёт неудобства и тратит время.

Согласно коду, найденному в последней бета-версии Android 15, Google планирует внедрить опцию «Синхронизация между устройствами» в разделе настроек «Уведомления». Эта функция позволит автоматически удалять уведомления на всех устройствах, если они были удалены на одном из них. Хотя функция пока не активирована и находится на стадии тестирования, её появление в общедоступной версии Android может значительно упростить жизнь пользователям. Ожидается, что синхронизация уведомлений будет доступна не только на устройствах Pixel, но и на всех устройствах с Android, что сделает эту функцию универсальной.

Google продолжает совершенствовать экосистему Android, делая её более интегрированной и удобной для пользователей. Синхронизация уведомлений между устройствами — это ещё один шаг в этом направлении, который поможет пользователям экономить время и избегать ненужных действий. Ожидается, что эта функция станет доступной в ближайших обновлениях Android.