Хотя Google утверждает, что новый шарнир в Pixel 9 Pro Fold прочнее, чем у предыдущих моделей, тест показал обратное.

Недавно выпущенный Google Pixel 9 Pro Fold не прошёл тест на изгиб, который провёл популярный YouTube-канал JerryRigEverything. Этот тест показал, что у нового складного смартфона от Google есть серьёзные проблемы с прочностью, особенно в области шарнира. Одна из главных проблем Pixel 9 Pro Fold — его внутренний дисплей, который оказался очень хрупким. Во время теста выяснилось, что экран легко поцарапать даже ногтем, что вызывает серьёзные опасения по поводу его долговечности.

Хотя Google утверждает, что новый шарнир прочнее, чем у предыдущих моделей, тест показал обратное. Когда устройство попытались согнуть в разложенном состоянии, оно сломалось пополам, не выдержав нагрузки. Это указывает на слабое место конструкции, которое может стать серьёзной проблемой для пользователей. Кроме теста на изгиб, устройство также подвергли другим испытаниям, например, царапанию, воздействию пыли и песка, а также тесту на огнестойкость. Выяснилось, что Pixel 9 Pro Fold не защищён от пыли, а внутренний экран легко повредить при воздействии огня.

Несмотря на все усилия Google по улучшению конструкции и прочности своих складных устройств, Pixel 9 Pro Fold показал себя не с лучшей стороны в тестах на прочность. Это вызывает вопросы о надёжности и долговечности устройства, особенно для тех, кто планирует использовать его в повседневной жизни. Пользователям стоит учитывать эти факторы при выборе нового смартфона.