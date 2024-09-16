Объявления о приёме на работу указывает на новое творение в серии Far Cry

Судя по недавнему объявлению о приёме на работу в компанию Ubisoft, надоевший многим сериал Far Cry завершаться не собирается. Открыта вакансия руководителя группы 3D-программистов. Он будет отвечать за команду программистов, которые примут участие в создании очередной игры в Far Cry. Этим информация исчерпывается, поскольку описание обязанностей и квалификации не позволяют понять, какие технологии будут применяться в процессе разработки игры.

Пока все сведения относительно следующей игры серии Far Cry относятся к разряду слухов. В прошлом году известный инсайдер Том Хендерсон утверждал, что новая игра будет содержать необычный сюжет. В нём фигурирует глава богатой семьи, членов которой похитят участники некоего культа под названием «Сыны Истины». От игрока требуется решать, когда и как спасать членов семьи. Будет ограничение по времени: 72 игровых часа и 24 реальных часа.

Ещё в разработке может находиться другой проект Far Cry под названием Project Maverick. В настоящее время последней игрой является Far Cry 6.