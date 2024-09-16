Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
В разработке находится очередная игра Far Cry
Объявления о приёме на работу указывает на новое творение в серии Far Cry

Судя по недавнему объявлению о приёме на работу в компанию Ubisoft, надоевший многим сериал Far Cry завершаться не собирается. Открыта вакансия руководителя группы 3D-программистов. Он будет отвечать за команду программистов, которые примут участие в создании очередной игры в Far Cry. Этим информация исчерпывается, поскольку описание обязанностей и квалификации не позволяют понять, какие технологии будут применяться в процессе разработки игры.

Пока все сведения относительно следующей игры серии Far Cry относятся к разряду слухов. В прошлом году известный инсайдер Том Хендерсон утверждал, что новая игра будет содержать необычный сюжет. В нём фигурирует глава богатой семьи, членов которой похитят участники некоего культа под названием «Сыны Истины». От игрока требуется решать, когда и как спасать членов семьи. Будет ограничение по времени: 72 игровых часа и 24 реальных часа.

Ещё в разработке может находиться другой проект Far Cry под названием Project Maverick. В настоящее время последней игрой является Far Cry 6.

#игры
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Wccftech: GTA 6 станет главной причиной купить PS5 Pro для многих геймеров
Игра The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom уже попала в интернет
В сети появился 50-минутный ролик с геймплеем Crimson Desert
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
28
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
23
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
1
Defense News: Франция первой в мире испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
1
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
1
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
4
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
12
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
6
Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
1
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Евросоюз проведёт голосование по размеру таможенных пошлин на китайские электромобили 25 сентября
+
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
5
MW: ВВС США готовят более 30 эскадрилий беспилотников MQ-9 Reaper к военным операциям против Китая
1
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+
Пауэрбанк Anker Zolo 25 000 мАч мощностью 165 Вт с дисплеем и встроенными кабелями появился на фото
1
Microsoft закроет антивирусам привилегированный доступ к ядру Windows
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
1
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
65
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
121
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
8
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
2
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
7
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
+

Сейчас обсуждают

Александр Пунга
19:38
Не знаю, почему ты решил, что в СССР все писалось на русском, но я насколько помню фильм Королева бензоколонки, действие там в происходит на харьковщине и там большая часть надписей в кадре как раз на...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Евгений Ионица
19:20
У мейзу такой обмылок не взлетел, с тех пор про мейзу почти ничего не слышно.
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
Вадим Маракулин
19:17
Как же, халтура ж кончиться может, надо спешить - главное деньги , их можно прикарманить, а оружие можно на толкучке по удобному случаю на базаре втиснуть. Оружие можно и припрятать где-нибудь в гара...
В Белом доме анонсировали существенный пакет военной помощи для Украины
Егор Головко
19:15
Лучше бы пофиксили крашнутую ошибку.
Выпущен патч для игры Age of Mythology: Retold с изменением баланса
Dimkovski
19:11
В феврале 2025 вкусно будет взять 5060Ti 16GB для отличного QHD геймнинга на ультрах за 45тыс
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Максим Сидоров
19:07
До 5го поколения ждать и ждать еще. Пока выйдет, пока ажиотаж спадет с ценами. Проблемки тоже наверняка будут. А майненых карт боятся не надо. Проверять просто надо её. Майнеры уже научены. Даунвольтя...
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
swr5
18:59
Обман чистой воды. Проиводительнее карты сделать мы не можем, будем вам всякую хрень впаривать.
Дженсен Хуанг: «Мы больше не сможем заниматься компьютерной графикой без искусственного интеллекта»
Виталий Крюков
18:55
Ну а это....ну а это....ну а это... Режет глаз... У нас "нукали" только троечники... И то не все...
Отказ России от поставок урана в Париж обрушит ВВП Франции на 12% и вызовет экономический кризис
Vorvort
18:47
Интервью посмотри с бизнесменами. Почти всё в шоке от стоимости кредитных денег. Про жильё элементарно: одна квартира в одни руки, в приоритете молодежь и нуждающиеся семьи. Мигранты очень больная ...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Manager
18:43
Еще "инвистиции", "Одну и туже", "аспектав", "К ним нельзя подготовится"
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем