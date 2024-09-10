Один из инвесторов Ubisoft призвал изменить структуру компании и сменить руководство

В последние дни Ubisoft сталкивается с серьёзными трудностями, и недавний релиз игры Star Wars Outlaws лишь усугубил ситуацию. Акции компании достигли уровня 2015 года после того, как игра не оправдала ожиданий ни критиков, ни игроков.

По данным Metacritic, игра получила 76 баллов из 100 от профильной прессы и всего 4,9 балла из 10 от пользователей, что привело к снижению прогнозов по продажам. Аналитики, включая экспертов Reuters, отмечают, что несмотря на внушительный бюджет, превышающий затраты на Assassin's Creed Mirage на 30%, интерес аудитории оказался значительно ниже. К примеру, на платформе Twitch просмотры игры отстают на 15% от других популярных проектов.

Финансовое положение Ubisoft продолжает ухудшаться: с начала года акции компании подешевели на 30%, что связано не только с запуском Star Wars Outlaws, но и с провалом шутера XDefiant, который также не смог удержать внимание аудитории.

Дополнительным ударом стало открытое письмо от одного из инвесторов, словацкого хедж-фонда AJ Investments, призывающего к кардинальным изменениям в структуре компании. Среди предложений — смена руководства, сокращение расходов и фокусировка на главных франшизах, таких как Rainbow Six Siege, Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Splinter Cell. Письмо также предполагает возможность продажи компании консорциуму инвесторов с Tencent в роли основного партнера.

На фоне этих событий акции Ubisoft снизились ещё на 7%, опустившись до 13.67 евро за акцию, что вызывает серьёзные опасения относительно будущего компании. Впереди — релиз противоречивой Assassin's Creed Shadows, который станет ключевым тестом для Ubisoft, испытывающей одно из самых сложных времен в своей истории.