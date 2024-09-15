Названа предполагаемая дата релиза нового флагманского процессора MediaTek

На 14 октября запланирован выход линейки смартфонов Vivo X200, которые будут основаны на процессоре нового поколения MediaTek Dimensity 9400. До сих пор не было известно, когда будут анонсированы сами эти процессоры.

Теперь инсайдер Digital Chat Station прояснил этот вопрос. На китайском сайте Weibo он опубликовал информацию о том, что чип будет анонсирован 9 октября. Если это так, то ждать остаётся меньше месяца, и скоро начнут появляться рекламные материалы производителя.

Компания MediaTek при создании этого процессора впервые может использовать техпроцесс N3E 3 нм. Он должен повысить энергоэффективность чипа на 30% по сравнению с моделью предыдущего поколения. Это значит, что смартфоны будут работать дольше без необходимости подзарядки.

Центральный процессор получит восемь вычислительных ядер. Об этом стало известно благодаря недавнему появлению чипа в бенчмарке Geekbench AI. Высокопроизводительным ядром является Cortex-X5 с частотой 3,63 ГГц. Также есть три ядра Cortex-X4 с частотой 2,8 ГГц и четыре экономичных ядра Cortex-A725 с частотой 2,1 ГГц.

Тактовая частота возросла по сравнению с процессором предыдущего поколения, особенно у основного ядра, где она составляла 3,25 ГГц. При этом на конкурирующем процессоре Snapdragon 8 Gen 4 пиковая частота может быть даже ещё выше и составит 4,32 ГГц. На процессоре Apple A18 частота будет 4,04 ГГц.

Что касается графики, используется GPU серии Immortalis G9xx. В бенчмарке GFXBench Aztec Ruins на разрешении 1440p ожидается 110 кадров/с против 99 кадров/с ранее.