Новинки должны дебютировать через несколько недель.

В следующем месяце компания Vivo намеревается презентовать свою новую серию смартфонов X200, включающую модели Vivo X200, Vivo X200 Pro, о которых в последнее время появилось достаточно много упоминаний, а также смартфон Vivo X200 Mini, не слишком мелькавший в утечках — сегодня информатор Digital Chat Station обнаружил записи о трёх предстоящих новинках в базе данных 3C, благодаря чему стали известны возможности проводной зарядки устройств, говорится в публикации сайт NotebookCheck.

Серия Vivo X100. Источник фото: NotebookCheck/Vivo

Как утверждает информатор, помимо смартфонов Vivo X200 и Vivo X200 Pro с модельными номерами V2415A и V2419A на сайте сертификации 3C было замечено и устройство той же линейки с модельным номером V2405A, соответствующее Vivo X200 Mini.

Кроме того, были раскрыты возможности восполнения заряда батарей предстоящих новинок — согласно записям в базе данных, все модели серии X200 обзаведутся проводной зарядкой мощностью 90 Вт. Если информация верна, то Vivo X200 Pro по данному параметру будет уступать модели предшествующего поколения, Vivo X100 Pro, на 10 Вт, но, согласно утечкам, компенсирует это более ёмкой батареей.

Ожидается, что представители серии Vivo X200 получат топовый чипсет следующего поколения MediaTek Dimensity 9400. Модели Vivo X200 Pro приписывается наличие изогнутой панели с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основной камеры с сенсором Sony, 50-Мп сверхширокоугольного модуля и 200-Мп перископического телеобъектива с трёхкратным оптическим увеличением, а также аккумулятора ёмкостью 6000 мА·ч.

Смартфон Vivo X200, как предполагается, должен обзавестись плоским дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основной камерой с датчиком Sony, дополненной сверхширокоугольным объективом и перископическим объективом с трёхкратным оптическим зумом, а также батареей на 5500-5600 мА·ч.

О модели Vivo X200 Mini известно не так много, но, судя по названию, новинка будет представлять собой более компактное устройство по сравнению с другими представителями серии X200. Помимо этого, в утечках упоминается, что модель получит дисплей с разрешение 1.5K, перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим увеличением и аккумулятор ёмкостью 5500-5600 мА·ч.

Официальная презентация моделей серии Vivo X200 запланирована на 14 октября текущего года.