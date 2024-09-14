Предполагается, что это Vivo X200 Pro, но результаты тестов слишком низкие.

Ранее на китайском сайте сертификации 3C появились устройства от компании Vivo. Хотя официального подтверждения конкретных названий этих устройств нет, но скорее всего, модель устройства V2419A может соответствовать Vivo X200 Pro, V2405A может быть Vivo X200, а V2415A может быть Vivo X200 версия Mini или Plus. Стоит отметить, что эти три устройства оснащены зарядными устройствами для быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Помимо новостей, опубликованных на сайте сертификации 3C, модель устройства V2419A (по слухам, это Vivo X200 Pro) также появилась в базе данных тестов Geekbench. Согласно данным теста Geekbench, ожидается, что это устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 9400 и будет работать под управлением операционной системы Android 15 и иметь 16 ГБ памяти. Листинг Geekbench также подтверждает детали Dimensity 9400. Он соответствует спецификациям процессора, показанным на сайте бенчмаркинга ранее на этой неделе. Будущая флагманская SoC имеет восьмиядерный процессор с одним высокопроизводительным ядром Cortex-X5, работающим на частоте 3,63 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 с частотой 2,80 ГГц для дополнительной мощности и четырьмя ядрами Cortex-A725 с частотой 2,10 ГГц для выполнения повседневных задач. Однако результаты тестов производительности в одноядерном и многоядерном тестах (1531 и 6168) кажутся неточными, поскольку они необычно низкие и даже уступают Dimensity 9300, использовавшемуся в предыдущей флагманской серии Vivo. Помимо модели Pro, ожидается, что базовая модель и модель Mini/Plus также будут использовать тот же процессор Dimensity 9400. Ожидаемая презентация данной серии должна состояться 14 октября 2024 года.