Circle to Search выйдет за пределы аппаратов Pixel и Samsung Galaxy

В этом году Google представила функциональность Circle to Search, которая даёт возможность максимально быстро искать изображения на устройствах пользователей. В отличие от Google Lens, здесь не нужно переходить между приложениями, и поиск осуществляется почти на любом экране простым жестом. До сих пор подобная возможность была только на аппаратах Google Pixel и Samsung Galaxy. Владельцы остальных Android-устройств должны были по-прежнему пользоваться Google Lens. В недалёком будущем это может поменяться.

Китайский производитель смартфонов Tecno утверждает, что Circle to Search будет работать на только что представленном складном смартфоне Phantom V Fold 2 уже в октябре. Из этого следует, что Google готова предлагать данную опцию на большем количестве Android-устройств разных производителей.

Представители Google официальных заявлений по этому вопросу до настоящего времени не делали. При этом компания до конца года собирается предложить Circle to Search на 200 млн устройств. Пока неизвестно, идёт ли речь только о флагманских аппаратах или опция доберётся до смартфонов среднего и начального уровней. Хочется верить, что в ближайшее время Google прояснит этот вопрос.