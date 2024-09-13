Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
На следующей неделе в систему iPadOS 18 будут допущены сторонние магазины
Требования Евросоюза заставляют Apple пустить на iPad магазины сторонних разработчиков

Компания Apple опубликовала заявление для разработчиков, где сказано о том, что с 16 сентября в операционной системе iPadOS 18 будет разрешена публикация сторонних магазинов приложений. Делается это не по доброте душевной, а из-за требования закона о цифровых рынках (DMA) Европейского союза (ЕС). Действие этого закона было расширено, и под него подпадают представленные в нынешнем апреле планшеты iPad.

Первоначальное постановление Евросоюза требовало разрешить установку сторонних приложений на любом поставляемом в ЕС аппарате iPhone. Такая возможность была представлена в марте нынешнего года в версии системы iOS 17.4. Владельцы iPhone в Европе получили возможность устанавливать приложения не только из магазина App Store, но и использовать движки браузеров помимо Safari (WebKit).

Приведёт ли это изменение к тому, что количество и качество сторонних магазинов приложений начнёт расти, покажет время. Несколько магазинов уже появились.

Кажется, что Apple не собирается давать такое разрешение на более старых версиях iPadOS. Впрочем, поскольку поддерживаемые устройства обновляются до последних версий iOS и iPadOS очень быстро, особой роли это не сыграет. iPadOS можно установить на следующие планшеты:

  • iPad Pro (M4)
  • iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения и более поздние)
  • iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения и более поздние)
  • iPad Air (M2)
  • iPad Air (3-го поколения и более поздние)
  • iPad (7-го поколения и более поздние)
  • iPad mini (5-го поколения и более поздние)

Последняя статистика распространения говорила о том, что iPadOS 17 установлена на 77% поддерживаемых устройств. Ещё 15% работают на iPadOS 16, и 8% — на более старых версиях. iPadOS 18 будет представлена 16 сентября.

#apple #ipad #ipados
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Apple опубликовала свое первое изображение, сгенерированное ИИ
В iOS 18 появилась функция Activation Lock — ремонт iPhone с помощью «донора» стал невозможен
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области идет реализация крупного промышленного импортозамещающего проекта
+
Инсайдер утверждает, что Sony может готовить к выпуску PS Vita 2
5
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
6
Саудовская Аравия готова пожертвовать сближением с Китаем ради доступа к чипам NVIDIA
3
Материнские платы Intel Z890 будут поставляться с включенным профилем «Настройки по умолчанию»
4
"М.Видео-Эльдорадо" открывает предзаказы на PS5 Pro
2
Проблемы с производством 2-нм чипов заставляют Samsung отзывать персонал с завода в Тейлоре в США
+
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
4
Украина снова нуждается в десятках миллиардов долларов, на этот раз для поддержки бронетехники
+
Складной смартфон Honor Magic V3 пользуется огромным спросом
+
Киев надеется получить доступ к складам списанного вооружения итальянской армии
+
В Европе обвинили Epic Games, Electronic Arts и Microsoft в умышленном обмане молодых геймеров
+
6 телефонов Samsung уже получают обновление One UI 6.1.1 с Galaxy AI
1
GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 сравнили в играх и бенчмарках с базовой версией на GDDR6X
8
НАСА завершило рискованную операцию по замене двигателей на зонде «Вояджер-1»
+
Состоялась премьера нового Toyota 4Runner
+
Процессор MediaTek Dimensity 9400 уступает Snapdragon 8 Gen 4 в бенчмарке
+
Nothing считает, что лучше сэкономить $700 и купить CMF Phone 1 вместо iPhone 16 Plus
4
Импорт машин в Россию из Южной Кореи вырос практически на 25%
+
Контрнаступление российских войск в Курской области стало для ВСУ неожиданностью
9

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
6
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
8
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
27
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
12
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
45
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
18
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
9
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
+
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
16
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7

Сейчас обсуждают

Китя
22:58
DLSS и PSSR это шахматная графика. Пример что такое натив в 4К видишь 8,294.400 пикселей. шахматная 4К видишь уже 4,147,200 пикселей. DLSS качество видишь уже 3,386,400 пикселей. Это с 4К делает 2К. ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
World Trailer
22:47
Ну извините... производитель на сайте продукта в те годы так и писал: Palit 9800 GT 512MB Green: Interface: PCI Express 2.0 x16 Power Requirements: No additional power connector required Это же н...
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
SlyBiBi
22:46
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
SlyBiBi
22:46
Легко. Такому "аффтару" на очередной рекламный высер - не жалко.
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
666MAXIMUS999
22:45
Пробежался по тексту чисто поржать, как подгорает у зумер-сони боя..)) Насколько же рабы зомбированы. Я конечно ПК боярин, и на всех остальных поглядываю ну вы сами понимаете, кто с приставками, это т...
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
SlyBiBi
22:44
Не, он срёт рекламой. Насрал уже столько, что на 10 рекламных агенств хватит. А маскирует свое рекламо-дрочерство "честно спи...жеными" опусами с и-нета.
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
Cowboy Huggies
22:43
В отпуск уйду и поставлю, сейчас не до игр. У меня вообще встроенная видеокарта.
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
22:41
Не позорился бы.Это просто жесть мыло.в коллекцию dlssgavno добавил.И этот клоун чет про ошметки говорит.у самого куски кала какие то в воздухе и кляксы.пипец
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
SlyBiBi
22:41
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
Nvidia&Intel Hater
22:37
Все размыто в ж,спсибо длсс,картинка что блевануть можно.все плывет.даа четкость просто супер.ну и параша твое длсс.И не моя дрисня а таа и оно так у всех будет,но твой длсс пробил дно,привет 1280 на ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем