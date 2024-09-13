Требования Евросоюза заставляют Apple пустить на iPad магазины сторонних разработчиков

Компания Apple опубликовала заявление для разработчиков, где сказано о том, что с 16 сентября в операционной системе iPadOS 18 будет разрешена публикация сторонних магазинов приложений. Делается это не по доброте душевной, а из-за требования закона о цифровых рынках (DMA) Европейского союза (ЕС). Действие этого закона было расширено, и под него подпадают представленные в нынешнем апреле планшеты iPad.

Первоначальное постановление Евросоюза требовало разрешить установку сторонних приложений на любом поставляемом в ЕС аппарате iPhone. Такая возможность была представлена в марте нынешнего года в версии системы iOS 17.4. Владельцы iPhone в Европе получили возможность устанавливать приложения не только из магазина App Store, но и использовать движки браузеров помимо Safari (WebKit).

Приведёт ли это изменение к тому, что количество и качество сторонних магазинов приложений начнёт расти, покажет время. Несколько магазинов уже появились.

Кажется, что Apple не собирается давать такое разрешение на более старых версиях iPadOS. Впрочем, поскольку поддерживаемые устройства обновляются до последних версий iOS и iPadOS очень быстро, особой роли это не сыграет. iPadOS можно установить на следующие планшеты:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения и более поздние)

iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения и более поздние)

iPad Air (M2)

iPad Air (3-го поколения и более поздние)

iPad (7-го поколения и более поздние)

iPad mini (5-го поколения и более поздние)

Последняя статистика распространения говорила о том, что iPadOS 17 установлена на 77% поддерживаемых устройств. Ещё 15% работают на iPadOS 16, и 8% — на более старых версиях. iPadOS 18 будет представлена 16 сентября.