Компания Apple продолжает работать над различными моделями iPhone и складных устройств.

По данным из исследования известного аналитика Джеффа Пу, первый складной iPad от Apple может быть задержан и выпущен не в 2025, а только в 2026 году. Это свидетельствует о том, что у компании возникли проблемы с дизайном и техническими характеристиками этого устройства. Проекты складных устройств Apple столкнулись с задержками, поэтому запуск устройств может быть отложен на несколько лет относительно изначально запланированных сроков.



Существует две основные причины, по которым задержка возможна. Во-первых, компания может столкнуться с проблемами в разработке, и отсутствие продвижения в технологиях играет здесь важную роль. Например, Apple может ждать совершенствования шарнирного механизма, который является ключевой частью складных устройств. Во-вторых, производственные проблемы могут привести к уменьшению объема поставок компонентов, что повлечет за собой увеличение стоимости устройства.

По мнению аналитика, складной iPhone может быть выпущен раньше, чем более крупное складное устройство. Первое складное устройство Apple может быть гибридом iPad или Mac с дисплеем размером 20,3 дюйма. Также есть предположение о том, что оно может стать первым устройством с гибридной операционной системой, объединяющей возможности iPadOS и macOS. Что касается iPhone, то сообщалось, что у Apple может появиться версия Fold и версия Flip, подобные моделям Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip от Samsung. Точные подробности пока отсутствуют, поэтому рекомендуется относиться к этим сведениям с осторожностью.



