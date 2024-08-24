Это обновление становится более стабильным и богатым на функции с каждой новой сборкой.

Компания Apple выпустила седьмую бета-версию обновления iOS 18 и iPadOS 18 для разработчиков. Бета-версия предоставляется разработчикам для тестирования и устранения ошибок и проблем до официального релиза в следующем месяце. По мере выхода новых сборок iOS 18 становится все более стабильной и получает новые функции, о которых было объявлено на мероприятии WWDC в июне. Обновление уже доступно для скачивания и установки разработчиками. Для этого необходимо быть зарегистрированным разработчиком и загрузить седьмую бета-версию через приложение "Настройки". Пользователям необходимо привязать свой Apple ID к аккаунту разработчика, иначе устройство не получит обновление.

Седьмая бета-версия включает исправления большинства проблем и ошибок, которые возникли в предыдущих версиях. Это делает обновление более стабильным, чем предыдущие бета-версии. Обновление также принесет некоторые визуальные изменения и функции искусственного интеллекта на iPhone. Некоторые из этих функций будут доступны только на последних моделях iPhone, начиная с 15 Pro и предстоящей линейки iPhone 16. Обновление позволит пользователям размещать иконки приложений в любом месте главного экрана и изменять их внешний вид с помощью настройки. Центр управления также был переработан с поддержкой нескольких страниц для более удобного использования.