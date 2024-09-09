Qualcomm постарается снизить стоимость процессора Snapdragon 8 Gen 5

Выходящий нынешней осенью процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет производить исключительно компания TSMC на своём техпроцессе 3 нм, оставив Samsung не у дел. Однако полагаться исключительно на одного производителя считается не лучшим решением, поскольку он в любой момент может увеличить цены на свои услуги. От этого чипа и так ждут роста стоимости на 20% до $240 за экземпляр, поэтому американская компания должна найти дополнительных производителей.

Согласно последним слухам, в следующем году Snapdragon 8 Gen 5 будет выпускаться на техпроцессах TSMC N3P и Samsung SF2. Чтобы это произошло, необходимо выполнение определённых условий.

Более мощный вариант процессора будет выпускать компания TSMC. Будет существовать также менее производительная версия, с которой должна справиться Samsung на техпроцессе 2 нм GAA. От южнокорейского производителя требуется увеличить процент выпуска годных чипов до приемлемого уровня. Samsung не первый год испытывает сложности с решением этой задачи, почему и теряет клиентов.

И всё же, даже если Samsung будет выпускать небольшие партии процессоров, это должно сократить себестоимость производства чипа. Преимуществом техпроцессов Samsung является их энергоэффективность и высокая плотность. Пока же Samsung испытывает проблемы с техпроцессом 3 нм GAA, на основе которого собирается производить свой чип Exynos 2500.