Осталось всего несколько недель до того, как мы узнаем, действительно ли OnePlus Open 2 станет самым тонким складным телефоном и бросит вызов доминированию Samsung на рынке.

У Samsung может появиться серьезный конкурент на рынке складных смартфонов. Сообщается, что складной OnePlus Open 2, который будет продаваться под брендом Oppo на мировом рынке, станет одним из самых тонких складных устройств в мире.

Согласно слухам, толщина OnePlus Open 2 составит всего 9 мм. Для сравнения: текущий рекорд принадлежит Honor Magic V3 с толщиной 9,2 мм. Это означает, что OnePlus Open 2 может стать самым тонким складным смартфоном на рынке, оставив далеко позади Samsung Galaxy Z Fold6 с его 12 мм.

Тонкий форм-фактор может стать одним из ключевых преимуществ OnePlus Open 2 перед Samsung Galaxy Z Fold6. Складные смартфоны Samsung традиционно имеют более толстую конструкцию, что может быть неудобным для некоторых пользователей. Тонкий дизайн OnePlus Open 2 сделает его более привлекательным для тех, кто ищет более компактный и удобный в использовании складной смартфон.

Ожидается, что OnePlus Open 2 будет официально представлен в конце этого месяца или в начале следующего. Учитывая его предполагаемую тонкость и другие особенности, устройство может стать одним из самых ожидаемых складных смартфонов 2024 года. Осталось всего несколько недель до того, как мы узнаем, действительно ли OnePlus Open 2 станет самым тонким складным телефоном и бросит вызов доминированию Samsung на рынке.