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ddr22
OnePlus планирует выпустить свой следующий флагман OnePlus 13 уже в октябре
Согласно утечкам информации, OnePlus 13 будет оснащен новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, который также будет выпущен в октябре.

Ожидается, что OnePlus 13 станет одним из первых устройств, оснащенных новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, который будет представлен в октябре этого года. Предыдущая модель OnePlus 12 была выпущена в декабре прошлого года, что является необычным для компании OnePlus, которая обычно представляет свои флагманские телефоны в начале каждого года. Однако сейчас слухи говорят о том, что OnePlus 13 может быть представлен уже в октябре.
В соответствии с утечкой информации от Digital Chat Station, OnePlus планирует запустить OnePlus 13 в Китае в октябре-ноябре, когда будет доступен чипсет Snapdragon 8 Gen 4. Если это произойдет, OnePlus станет одним из первых производителей, включивших этот чипсет в свои устройства.


Известно, что OnePlus славится высокой скоростью зарядки и мощностью своих устройств премиум-класса. С выходом OnePlus 13 компания планирует увеличить емкость аккумулятора до 6 000 мАч и поддержку 100-ваттной проводной зарядки и 50-ваттной беспроводной зарядки. Кроме того, говорится, что OnePlus 13 получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, который будет работать лучше, особенно в условиях слабого освещения. Эта передовая технология также ожидается в новых устройствах Xiaomi.

Ожидается, что OnePlus 13 будет оснащен тройной камерой и защитой по стандарту IP68.

#oneplus
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