В очередной раз появились слухи относительно удорожания следующего процессора Qualcomm

В октябре от компании Qualcomm ждут анонса мобильного процессора следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4. На этот раз он будет основан на собственных вычислительных ядрах под именем Oryon. Именно из-за этих ядер процессор может стать дороже нынешнего чипа Snapdragon 8 Gen 3. Конкретная стоимость пока не называется, поскольку оценить её может быть непросто. Это не останавливает инсайдеров от распространения слухов.

Ice Universe на Weibo опубликовал сообщение о том, что процессор подорожает на 20%, и его стоимость будет составлять $240. Ранее сообщалось, что стоимость Snapdragon 8 Gen 3 оценили в $200, на основе чего и делается расчёт стоимости будущего чипа. К сожалению, не сообщается, относится ли это к версии процессора только с Wi-Fi или со встроенным модемом 5G.

Публиковался список с характеристиками чипов, где фигурировали модели SM8750 и SM8750P. Во втором варианте отсутствует один из компонентов, что может означать использование в версиях планшетов только с Wi-Fi. Неизвестно, собирается ли Qualcomm увеличивать стоимость за использование встроенного модема Snapdragon X80 5G или цена уже учитывает его. Ответ на этот вопрос может быть получен после анонса.

Производитель процессоров может заключать с производителями устройств разные сделки, поэтому одной определённой цены может не быть. Крупные компании вроде Samsung за счёт покупки большего количества процессоров могут иметь скидки.