Анонс аппаратов Samsung Galaxy S24 FE приближается

От компании Samsung в недалёком будущем ждут анонса линейки смартфонов Galaxy S24 FE. Утечки информации относительно этих устройств появляются регулярно. Изображения также поступали, а теперь показывают цветовые варианты этих смартфонов.

Издание Android Headlines продемонстрировало изображения аппаратов в синем, зелёном, жёлтом и тёмном цветах. Слухи говорили о существовании белой расцветки, но на представленных фотографиях этот цвет отсутствует.

Впрочем, за достоверность изображений поручиться трудно, поскольку они слишком похожи на Galaxy S23 FE. Быть может, в Samsung решили не чинить то, что не сломано. У прошлогодних моделей похожее расположение задних камер, экран с отверстием для передней камеры и внешний вид устройства в целом.

Главным изменением может оказаться рамка, где нет изгибов, и внешний вид стал более плоским. В этом новая модель может стать похожа на аппараты серии Galaxy S24.

Размер экрана составляет 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает значения 1900 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus+. Скорее всего, внутри находится процессор Samsung Exynos 2400.

Разрешение основной камеры должно быть 50 Мп, сверхширокоугольной камеры — 12 Мп, и телеобъектива — 8 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Зарядка тоже должна остаться неизменной: 25 Вт проводная и 15 Вт беспроводная. Samsung остаётся верной себе и не участвует в гонке зарядных устройств, пока китайские производители предлагают уже более 100 Вт.