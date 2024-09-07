По данным Counterpoint Research, Honor стала лидером на европейском рынке складных телефонов с тонким складным телефоном Magic V3 толщиной 9,2 мм.

Honor выбила Samsung с пьедестала лидера на европейском рынке складных телефонов еще до запуска своего самого тонкого складного телефона Magic V3. Данные от Counterpoint Research показывают, что Honor смогла обойти Samsung на втором по величине мировом рынке складных устройств, Европе, с помощью своего тонкого и мощного Magic V3. Толщина этого телефона составляет всего 9,2 мм, что делает его самым тонким складным телефоном на рынке. Он также превосходит специальное издание Samsung Galaxy Z Fold как по характеристикам, так и по цене.

Однако, проблемы Samsung не ограничиваются только европейским рынком. Исследование также показывает, что борьба за лидерство в области складных телефонов распространяется на Китай, где Huawei и другие местные бренды заняли лидирующие позиции.

Honor продолжает активно расширяться на европейском и азиатско-тихоокеанском рынках, обеспечивая значительный рост продаж складных устройств. Они добились роста глобальных поставок на 455% во втором квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим ростом среди всех брендов.