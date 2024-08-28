Amazfit GTR 4 New Version - обновленная версия популярных смарт-часов с улучшенным дизайном и увеличенным 1,45-дюймовым AMOLED-экраном.

Как следует из названия, новинка получила ряд улучшений по сравнению с оригинальной моделью.

GTR 4 New Version может похвастаться обновленным дизайном, который стал еще более элегантным и современным. Производитель сохранил узнаваемую круглую форму корпуса, но сделал его более изящным за счет закругленной металлической рамки и более тонкой навигационной головки из нержавеющей стали. Круглая кнопка под дисплеем также стала более заметной, добавляя часам стиля.

Экран GTR 4 New Version также был улучшен: теперь это 1,45-дюймовая AMOLED-панель с ультравысоким разрешением, которая занимает еще больше места на передней панели благодаря увеличенному до 70,6% соотношению экрана к корпусу.

Несмотря на недавний выход Zepp OS 3.5, GTR 4 New Version будет поставляться с предустановленной Zepp OS 2.0, как и предыдущая модель.

С точки зрения функциональности, GTR 4 New Version практически идентичны GTR 4.

Они оснащены датчиком BioTracker 4.0 для отслеживания частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, частоты дыхания и уровня стресса, а также предлагают более 150 спортивных режимов для любителей активного образа жизни.

Встроенный GPS-модуль обеспечивает точное отслеживание местоположения, а Bluetooth-соединение позволяет совершать звонки прямо с часов.

Среди прочих функций стоит отметить поддержку загружаемых мини-приложений, локальное хранилище музыки, голосового помощника Amazon Alexa и автономных голосовых команд.

Время автономной работы GTR 4 New Version достигает 14 дней при обычном использовании, а в режиме экономии энергии часы проработают еще дольше.

Покупателям будет доступно два варианта цветового оформления ремешка: Vintage Brown Leather и Black (силикон).

Amazfit GTR 4 New Version поступят в продажу в Индии в ближайшее время по цене 23 999 рупий (примерно 26 000 рублей).

Пока неясно, планирует ли Amazfit выпускать GTR 4 New Version на других рынках.