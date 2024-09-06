Веб-камеру на ноутбуках теперь можно будет не только заклеить, но и просто снять

В четверг компания Honor представила на выставке IFA 2024 множество новинок. Среди них самый тонкий складной смартфон, новый планшет и ряд других продуктов. Одним из этих продуктов является ноутбук BookArt 14. Он отличается рамкой с толщиной 2 мм с трёх сторон экрана. Веб-камера здесь находится в углублении на крышке ноутбука, и при помощи магнитов её можно закрепить на верхней части крышки.

Модель BookArt 14 призвана противостоять ноутбукам Apple MacBook Air при меньшем размере корпуса. Несмотря на меньший размер, разъёмов для подключения здесь больше. Среди них два порта USB-C, выход HDMI, разъём 3,5 мм и порт USB-A. Экран OLED размером 14,6 дюйма с разрешением 3,1K предлагает пиковую яркость 700 нит. Устройство работает на процессорах Intel Core Ultra 7 и скоро поступит в продажу.

Камера находится в углублении справа на корпусе. Её можно вытащить и прикрепить наверху крышки. Отсутствие беспроводного подключения позволяет не волноваться о том, что хакеры включат её незаметно для вас. Подключить её можно как лицевой стороной к пользователю, так и наоборот.

Это не первый ноутбук с такой необычной камерой. Huawei MateBook X Pro и модели MagicBook Pro 16 обладают камерами в углублении в середине ряда функциональных клавиш. Это хорошо в плане конфиденциальности, но во время видеозвонков вид может быть не самым удобным.