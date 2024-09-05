Honor Magic Pad 2 поступает в продажу за за пределами Китая

Помимо самого тонкого складного смартфона, компания Honor в четверг на выставке IFA в Берлине анонсировала премиальный планшет MagicPad 2. Это устройство способно достойно конкурировать с моделями вроде OnePlus Pad 2 и Galaxy Tab S9.

Толщина планшета составляет всего 5,8 мм при весе 555 г. Такое устройство можно без проблем носить с собой. Экран здесь достаточно крупный. Это панель OLED с диагональю 12,3 дюйма. Его частота составляет 144 Гц, пиковая яркость — 1600 нит. Для защиты зрения разработчики включили в состав устройства функциональность AI Defocus Display и высокочастотное затемнение PWM 4320 Гц.

Имеются сертификаты IMAX Enhanced и DTS Audio для получения максимально качественного звука. Собственная технология Honor Spatial Audio призвана расширить звуковое поле на четверть по сравнению с моделью прошлого поколения.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3. Ёмкость его аккумулятора составляет 10 050 мА·ч, мощность зарядки — 65 Вт. Поверх Android 14 установлена программная оболочка MagicOS 8.0. Имеется функциональность искусственного интеллекта вроде Magic Portal для доступа к приложениям и сервисам на всех устройствах. Поддерживается преобразование голоса в текст, улучшенные рукописный ввод и распознавание формул.

Сзади находится основная камера с разрешением 13 Мп. Разрешение передней камеры равно 9 Мп. Поддерживается стандарт Bluetooth 5.3, есть три микрофона, 8 динамиков, отдельно продаётся стилус Honor Magic Pencil 3.

Планшет предлагается в чёрном и белом цветовых вариантах. В Европе его можно приобрести за 599 евро за версию 12/512 ГБ.