Dell среди первых выпустит компьютеры на новых процессорах Qualcomm

На этой неделе компания Qualcomm представила третий процессор линейки Snapdragon X, модель Snapdragon X Plus. Это процессор для более доступных по цене мобильных компьютеров по сравнению с предлагаемыми ранее. Одним из многочисленных производителей устройств на новом процессоре станет компания Dell. В частности, на выставке в Берлине она анонсировала ноутбуки Inspiron 14 5541 и Latitude 5455.

Первое из этих устройств работает на процессоре Snapdragon X Plus X1P-64-100 с десятью вычислительными ядрами и частотой до 3,4 ГГц. Производительность искусственного интеллекта здесь составляет 45 TOPS, что в настоящее время является близким к максимальному максимальным значением. Есть также версия ноутбука на восьмиядерном процессоре Snapdragon X Plus X1P-42-100.

Устройство получило 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8448 и объём хранилища до 1 ТБ. Ноутбук обладает панелью IPS размером 14 дюймов формата FHD+ с пиковой яркостью 300 нит. Доступны два разъёма USB Type-C, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A и устройство для чтения карт памяти microSD.

Ноутбук Latitude 5455 оснащён теми же процессорами Snapdragon. Отличается он в первую очередь дизайном, а по характеристикам напоминает вышеописанную модель.

Inspiron 14 начнут продавать 24 сентября по цене от $899. Стоимость второго предложения названа пока не была.