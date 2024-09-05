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Vivo представила смартфон Y300 Pro с пиковой яркостью 5000 нит
В серии смартфонов Vivo Y появилось пополнение

В четверг в Китае местный производитель мобильных устройств Vivo представил очередной смартфон под названием Vivo Y300 Pro. Он приходит на смену выпущенному ранее в этом году устройству Vivo Y200 Pro. Несмотря на небольшой промежуток времени, новая модель включает в себя ряд заметных новшеств. Обладатели этого аппарата получат внушительный аккумулятор, улучшенный процессор и изменённый внешний вид.

Аппарат оснащён выступающим за пределы корпуса круглым модулем камер. Он обладает экраном AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+. Частота экрана достигает 120 Гц, поддерживаются HDR10+ и пиковая яркость 5000 нит. Рамки вокруг экрана тонкие, внутри располагается сканер отпечатков пальцев. Производитель обещает возможность работать с ним влажными руками.

Разрешение основной камеры на сенсоре Sony LYT-600 равно 50 Мп, рядом находится камера глубины 2 Мп. Также есть вспышка Aura Light LED. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, хранилище — до 512 ГБ. Установлена внушительная батарея 6500 мАч, мощность зарядки равна 80 Вт. На батарею производитель даёт гарантию сроком на 5 лет. Аппарат работает на Android 14 с программной оболочкой OriginOS 14.

Устройство в Китае стоит 1799 юаней, 1999 юаней, 2199 юаней и 2499 юаней за разные конфигурации. Доступны чёрный, белый, золотой и титановый цветовые варианты. Продажи начнутся 14 сентября.

#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
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