Новинка получит производительный чип MediaTek Dimensity 9200 Plus

Компания Vivo работает над расширением свой линейки смартфонов T3, о чём свидетельствует недавнее появление предстоящей модели Vivo T3 Ultra в базах данных ряда организаций, ответственных за сертификацию новых устройств, а свежий отчёт 91mobiles раскрывает больше подробностей о характеристиках будущей новинки, сообщает издание Gizmochina.

Vivo T3 Pro 5G. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Vivo T3 Ultra оснащается производительным чипсетом MediaTek Dimensity 9200 Plus, благодаря чему в бенчмарке AnTuTu устройство набирает более 1.6 млн баллов, превосходя модель Vivo T3 Pro, снабжённую чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Кроме того, новинке приписывается наличие изогнутой AMOLED-панели с разрешением 1.5K и пиковой яркостью 4500 нит, основной камеры с датчиком Sony IMX921 и поддержкой оптической стабилизации изображения, а также пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего стандарту IP68.

Ранее новинка с модельным номером V2426 была замечена на сайтах сертификации BIS и Bluetooth SIG, а также в базе данных Geekbench, раскрыв информацию о наличии чипа Dimensity 9200 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14.

Ожидается, что смартфон Vivo T3 Ultra станет старшей моделью линейки и дебютирует в начале сентября, а его стоимость может составить около 360 долларов.