Vivo X200 Pro обещает стать мощным флагманом с 6,7-дюймовым 1.5K OLED-дисплеем, 200-мегапиксельной камерой с перископным объективом, процессором Dimensity 9400 и аккумулятором на 6000 мАч.

В сети появляется все больше информации о готовящемся к выходу флагманском смартфоне Vivo X200 Pro. Ожидается, что Vivo представит новую серию X200, включающую три модели (X200, X200+ и X200 Pro), уже в октябре этого года.

Недавно авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился на Weibo ключевыми характеристиками Vivo X200 Pro, предназначенного для китайского рынка.

Согласно утечке, X200 Pro получит впечатляющий 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, максимальной частотой обновления 120 Гц (LTPO) и загнутыми краями. Тонкие рамки вокруг экрана создадут эффект полного погружения, а встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев обеспечит быструю и надежную аутентификацию.

Особое внимание Vivo уделит камере X200 Pro. Предполагается, что смартфон будет оснащен тройной камерой с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony (22 нм) с большой апертурой. Дополнять его будут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив, который обеспечит качественный зум и макросъемку.

"Сердцем" Vivo X200 Pro станет мощный чипсет MediaTek Dimensity 9400, который обеспечит плавную работу даже самых требовательных приложений и игр. Ёмкость аккумулятора составит внушительные 6000 мАч, что гарантирует длительное время автономной работы.

Также инсайдер упомянул о защите от пыли и влаги по стандарту IP68/69 и вибромоторе с тактильной отдачей.