Анонсированный только что планшет Acer Iconia X12 поступит в продажу в январе

Компания Acer решила разнообразить предложение на рынке планшетов, представив в среду модель Iconia X12 на Android. Отличительной чертой этого устройства является панель AMOLED размером 12,6 дюйма с разрешением 2.5K и четырьмя динамиками. Нетрудно догадаться, что планшет будет силён в мультимедийном контенте.

Работает он на процессоре MediaTek Helio G99, объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. Установлена операционная система Android 14. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и содержит в себе внушительный аккумулятор ёмкостью 10000 мА·ч. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп, задней — 13 Мп. Объём хранилища в 256 ГБ при помощи карты памяти можно расширить ещё на 1 ТБ.

Среди аксессуаров для планшета предлагается приобрести алюминиевый стилус, чехол с регулируемой подставкой и съёмную Bluetooth-клавиатуру с трекпадом. В январе планшет поступит в продажу в Северной Америке, Европе, Китае и других регионах. В США его стоимость будет составлять $349, что для такого экрана и аккумулятора весьма неплохо.