Есть вероятность, что в его основу ляжет процессор Intel Lunar Lake.

Похоже, компания Acer собирается представить под брендом Predator Gaming портативный игровой компьютер, сообщает Wccftech со ссылкой на тизер компании в социальной сети X (заблокирована в РФ), где видны очертания устройства соответствующего форм-фактора. Это не единственная новинка для любителей игр, судя по тизерам, Acer готовится представить ассортимент игровых ноутбуков, настольных компьютеров и другого оборудования.

Источник изображения: @PredatorGaming в X (заблокирована в РФ), Acer, Wccftech

Несколько дней назад компания публиковала информацию об участии в выставке IFA и подготовке новых устройств. Сегодня Intel должна официально представить семейство процессоров Lunar Lake, поэтому весьма вероятно, что устройства Acer, которые планируют продемонстрировать уже завтра, в частности будут основаны на этих новых процессорах Intel. В Lunar Lake интегрирована довольно производительная и эффективная графика Xe2 (Battlemage), если верить заявлениям Intel. Возможно, на этот раз Intel удастся потеснить AMD на рынке портативных игровых устройств.