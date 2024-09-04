MSI предлагает первые устройства на новых процессорах Intel

Во вторник состоялся анонс процессоров серии Intel Core Ultra 200V для компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта. Среди многочисленных производителей компания MSI в честь этого представила ряд ноутбуков для создателей контента и портативное игровое устройство Claw 8 AI+. Анонс состоялся на выставке IFA 2024 в Берлине.

Представлены ноутбуки для геймеров, делового применения и производительной работы. Что касается устройства MSI Claw 8 AI+, оно стало первым игровым портативным компьютером на основе Windows 11 с процессором Core Ultra Series 2. Его продажи должны стартовать в начале следующего года.

За счёт новых процессоров производительность искусственного интеллекта на устройствах MSI выросла в три с лишним раза. Центральный и графический процессоры плюс блок нейронных вычислений выдают скорость ИИ до 120 TOPS. Также здесь есть оптимизированное программное обеспечение и сервисы от более чем 100 независимых разработчиков.

Была представлена новая линейка ноутбуков Venture с диагоналями экрана в 14–17 дюймов. Это панели OLED с поддержкой 100% цветового диапазона DCI-P3, что означает яркую цветопередачу и высочайший уровень контрастности.

Зарядка через USB-C здесь достигает 100 Вт, продолжительность работы также выросла. Эксклюзивные приложения MSI AI и AI Engine будут заниматься настройкой производительности, света, звука, визуальных эффектов и т.д. Представлены такие модели, как Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ и Creator A16 AI+. Производительность искусственного интеллекта в них выросла в 2,8 раза.

Модели Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+ созданы для геймеров и предлагают процессоры Ryzen AI 300 в паре с видеокартами Nvidia RTX 40.

Мощные компоненты не мешают ноутбукам использовать тонкий лёгкий корпус из магниево-алюминиевого сплава. Summit A16 AI+ и Prestige A16 AI+ также представляют собой лёгкие ноутбуки с эксклюзивным программным обеспечением MSI AI-Drive, MSI AI Engine и MSI AI Noise Cancelation Pro.