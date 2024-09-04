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MSI анонсировала ноутбуки и игровые устройства следующего поколения AI PC на Intel Core Ultra 200V
MSI предлагает первые устройства на новых процессорах Intel

Во вторник состоялся анонс процессоров серии Intel Core Ultra 200V для компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта. Среди многочисленных производителей компания MSI в честь этого представила ряд ноутбуков для создателей контента и портативное игровое устройство Claw 8 AI+. Анонс состоялся на выставке IFA 2024 в Берлине.

Представлены ноутбуки для геймеров, делового применения и производительной работы. Что касается устройства MSI Claw 8 AI+, оно стало первым игровым портативным компьютером на основе Windows 11 с процессором Core Ultra Series 2. Его продажи должны стартовать в начале следующего года.

За счёт новых процессоров производительность искусственного интеллекта на устройствах MSI выросла в три с лишним раза. Центральный и графический процессоры плюс блок нейронных вычислений выдают скорость ИИ до 120 TOPS. Также здесь есть оптимизированное программное обеспечение и сервисы от более чем 100 независимых разработчиков.

Была представлена новая линейка ноутбуков Venture с диагоналями экрана в 14–17 дюймов. Это панели OLED с поддержкой 100% цветового диапазона DCI-P3, что означает яркую цветопередачу и высочайший уровень контрастности.

Зарядка через USB-C здесь достигает 100 Вт, продолжительность работы также выросла. Эксклюзивные приложения MSI AI и AI Engine будут заниматься настройкой производительности, света, звука, визуальных эффектов и т.д. Представлены такие модели, как Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ и Creator A16 AI+. Производительность искусственного интеллекта в них выросла в 2,8 раза.

Модели Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+ созданы для геймеров и предлагают процессоры Ryzen AI 300 в паре с видеокартами Nvidia RTX 40.

Мощные компоненты не мешают ноутбукам использовать тонкий лёгкий корпус из магниево-алюминиевого сплава. Summit A16 AI+ и Prestige A16 AI+ также представляют собой лёгкие ноутбуки с эксклюзивным программным обеспечением MSI AI-Drive, MSI AI Engine и MSI AI Noise Cancelation Pro.

#intel #msi
Источник: wccftech.com
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Портативный игровой компьютер MSI Claw 8 AI+ выпустят в 2025 году
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