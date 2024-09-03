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Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
Intel представила процессоры Core Ultra 200V с новыми ядрами CPU и GPU

Во вторник компания Intel анонсировала линейку своих процессоров Core Ultra 200V Lunar Lake. Это первые чипы данного производителя, специально разработанные для персональных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта. При этом их нельзя назвать полноценными компьютерами Copilot+ PC. Этот сертификат они должны получить в ноябре.

Новый чип должен стать заметным шагом вперёд для Intel в плане вычислительной мощи и эффективности. При этом следует иметь в виду, что это процессоры не для геймеров, а для повседневной работы с компьютером. Новые процессоры нацелены на более низкое энергопотребление при повышении производительности центрального и графического процессора по сравнению с чипами Core Ultra 100H Meteor Lake. Ещё мощнее здесь встроенные блоки нейронных вычислений, производительность которых выросла втрое.

Intel говорит о приросте производительности на 18% по сравнению с моделью Core Ultra 7 155H и на 30% в графической производительности. Энергопотребление уменьшено вдвое, производительность на единицу энергопотребления выросла также вдвое, если верить разработчикам.

Процессоры состоят из четырёх ядер Lion Cove и такого же количества ядер Skymont. Используются восемь графических ядер Xe2-LPG, производительность блока нейронных вычислений достигает 48 TOPS. Поддерживается до 32 ГБ памяти LPDDR5x-8533.

Эти процессоры станут первыми продуктами с полностью новыми ядрами CPU. Lion Cove отвечают за производительные задачи, а Skymont — за сокращение расхода энергии. У всех процессоров этой серии конфигурация ядер одинаковая, отличие в тактовых частотах и других компонентах, вроде производительности GPU и NPU. Также поддерживается PCIe 5.0, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 7.

Интересной особенностью является встроенная в чип память объёмом 16 ГБ или 32 ГБ. Соответственно, после покупки компьютера обновить память не получится.

Флагманской моделью является процессор Core Ultra 9 288V с частотой в разгоне до 5,1 ГГц. В него входит встроенная графика Arc 140V с 8 ядрами на частоте до 2,05 ГГц. Процессоры линейки Core Ultra 7 обладают этой графикой, а Core Ultra 5 — графикой 130V с 7 ядрами Xe2.

Core Ultra 9 имеет энергопотребление по умолчанию 30 Вт, пиковое значение достигает 37 Вт. Представители остальных серий расходуют 17 Вт при минимуме 8 Вт.

Утверждается, что процессоры Lunar Lake уже точно войдут в состав как минимум 80 устройств от 20 производителей. В число этих производителей вошли Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI и Samsung. Продукты начнут поступать в продажу 24 сентября.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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