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Google вернёт возможность делиться группами вкладок в браузере Chrome
Chrome на Android позволит делиться сразу множеством вкладок

Когда Google впервые представила группу вкладок в браузере Chrome для Android, там была опция, при помощи которой можно было делиться этими группами с другими людьми. Примерно в 2021 году такая возможность была убрана. С тех пор опцию нельзя было активировать даже флагами, но теперь Google работает над новой реализацией этой же возможности.

Раньше доступ к команде давался при выборе группы вкладок и открытии меню с тремя точками. Теперь появится отдельная кнопка, предоставляющая доступ к возможности поделиться. Новая кнопка появится наверху группы вкладок рядом с кнопками добавления вкладок и открытия меню с тремя точками.

Выбор новой кнопки откроет окно приглашения. В нём вы сможете пригласить других пользователей просмотреть группу вкладок, введя адрес их электронной почты. Когда приглашение принято, группа вкладок показывает новый индикатор с изображением профиля человека, который получил доступ к этой группе. Если изображение профиля отсутствует, индикатор показывает первую букву имени внутри кружка. Главная страница вкладок отобразит индикатор овальной формы на той группе вкладок, доступ к которой вы дали.

В меню с тремя точками будут дополнительные настройки. Здесь можно будет проверять активность, закрывать группу и удалять группу. Меню с тремя точками на странице групп вкладок позволит открывать и покидать группу.

Пока в сборках Chrome Canary возможность делиться группами вкладок неактивна. Google продолжает работать над этой опцией, и окончательный результат может отличаться от того, что было обнаружено к настоящему моменту.

#google #android #chrome
Источник: androidauthority.com
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