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iPhone SE 4 станет очередным аппаратом Apple с экранами OLED
Apple окончательно переходит на панели OLED в своих смартфонах

В 2025 году от компании Apple ждут выпуска аппарата iPhone SE 4. Считается, что впервые в смартфонах этой серии появится дисплей OLED. После этого все современные модели iPhone будут работать с экранами OLED.

Издание Nikkei Asia сообщает, что в результате Apple не будет заказывать экраны у компаний Japan Display (JDI) и Sharp. 10 лет назад на этих производителей приходилось 70% выпускаемых экранов для iPhone. Для iPhone SE 4 производством панелей OLED будут заниматься китайская BOE Technology Group и южнокорейская LG Display.

Панели OLED по своим возможностям превосходят LCD, поскольку обходятся без подсветки. Они способны выдавать яркие цвета и являются более контрастными. Впервые они появились на аппаратах Apple в 2017 году в модели iPhone X и какое-то время предлагались только на версиях iPhone Pro. Это изменилось в 2020 году с появлением iPhone 12, когда все основные аппараты iPhone перешли на OLED.

В 2022 году был выпущен iPhone SE 3, и с тех пор было много слухов о появлении его преемника. В данный момент его ждут в первой половине следующего года. Ожидается экран размером 6,1 дюйма против 4,7 дюйма у модели нынешнего поколения. Может появиться лицевое распознавание Face ID вместо нынешнего Touch ID. Также может быть предложена кнопка действия, как на аппаратах iPhone 15 Pro, и разъём USB-C на смену Lightning. Предполагается использование процессора A17 и хранилища от 128 ГБ против нынешних 64 ГБ.

Неизвестно, появится ли здесь Dynamic Island для отображения системных уведомлений и прочей информации. Прошлые аппараты iPhone SE представляли весной, поэтому есть надежда, что ждать остаётся около полугода. Пока же на следующей неделе состоится анонс линейки iPhone 16, часов Apple Watch Series 10 и новых наушников AirPods.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: digitaltrends.com
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