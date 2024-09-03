Pro-версии iPhone 16 будут выделяться не только новой расцветкой, но и продвинутыми возможностями камеры

Похоже, что Pro-версии iPhone 16 не только получат новую цветовую гамму, но и будут оснащены расширенными возможностями камеры. На это намёк дал ближневосточный ритейлер Sharaf DG, опубликовав необычный тизер предстоящих новинок.

В коротком рекламном ролике показана кофейная кружка, в которой отражён модуль с тройной камерой (он будет представлен в iPhone 16 Pro и Pro Max). По словам инсайдера, опубликовавшего видео, это указывает на новую «кофейную» цветовую гамму в линейке и улучшенный режим съёмки с более близкого расстояния.

Источник не сообщает конкретных подробностей об усовершенствованиях камер в будущих продуктах. Более подробная информация, вероятно, будет доступна 9 сентября на презентации новых продуктов Apple. Обычно компания не комментирует слухи о своих будущих продуктах.