Продолжительность программной поддержки часов Google отстаёт от Samsung

В настоящее время на платформе Android ведущими производителями в плане длительности программной поддержки являются компании Google и Samsung. Их смартфоны последнего поколения будут получать новую версию Android на протяжении следующих семи лет. С часами производства Google ситуация не такая благостная, и система Wear OS будет обновляться на них только три года. Это часы уже третьего поколения, но длительность поддержки на них ни разу так и не увеличилась. В этом плане Google уступает некоторым своим конкурентам с рынка умных часов.

Продажи Pixel Watch 3 стартуют на следующей неделе, и в преддверии этого события о них появляется всё больше информации. Обновлённая страница поддержки показывает, что гарантированные обновления Wear OS будут происходить до 2027 года. Это относится также к патчам безопасности. Если версия системы каждый год будет меняться на единицу, на часах Pixel Watch 3 в итоге окажется Wear OS 8.

Часы Samsung Galaxy Watch 7 и Galaxy Ultra, представленные в середине этого года, будут получать обновления на протяжении четырёх лет. Часы последних поколений Apple обновляются на протяжении четырёх или пяти лет.

Ранее стало известно, что часы Google невозможно отремонтировать и заменить у них даже самые базовые компоненты, к числу которых относятся батарея и экран. То же самое можно сказать и про часы первых двух поколений.

В новых часах используется тот же процессор Qualcomm SW5100, что и в прошлогоднем Pixel Watch 2. Для сравнения, часы Samsung получили новый процессор Exynos W1000. Похоже, рынок часов Google не считает таким же важным, как рынок смартфонов.

Остаётся надеяться на слово «гарантированная» поддержка. Не исключено, что после трёх лет Google всё равно продолжит выпускать обновления.