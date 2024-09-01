Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold от Google не будет поддерживать зарядку с помощью Pixel Stand 2 из-за расположения катушки зарядки

Новая модель смартфона Google Pixel 9 Pro Fold, которая вышла на рынок вместе с новой серией Pixel 9, не будет поддерживать зарядку с помощью Pixel Stand 2. Это стало известно из объявления компании, где она пояснила, что положение катушки устройства делает его несовместимым с данным аксессуаром. Однако Google отметила, что телефон будет совместим с другими беспроводными зарядными устройствами. Это ограничение может стать неудобством для пользователей, особенно для тех, кто уже использует Pixel Stand 2 в своей экосистеме.

Google предоставила схему телефона, чтобы продемонстрировать, где находится катушка зарядки. Она также дала инструкции пользователям по использованию других беспроводных зарядных устройств. Пользователям рекомендуется правильно выравнивать телефон, чтобы обеспечить его зарядку, и проверять индикатор зарядки на экране. Это может оказаться ощутимым неудобством для пользователей, которые рассчитывали на использование Pixel Stand 2 с новой моделью смартфона.

Пиксель 9 Pro Fold представляет собой складной смартфон с большим и тонким дисплеем, работающим на базе процессора Tensor G4. Устройство доступно для предварительного заказа и поступит в продажу 4 сентября. Однако перед выпуском компания предупредила пользователей о том, что они не смогут заряжать новый смартфон с помощью Pixel Stand 2.



