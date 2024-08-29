Раньше модели Pixel имели сложности в ремонте, но в Pixel 9 Pro XL реализована конструкция с двойным входом, которая позволяет получить доступ как к передней, так и к задней панели, что значительно упрощает ремонт.

Разборка модели Pixel 9 Pro XL по методу iFixit позволяет увидеть значительные изменения в конструкции, которые повышают долговечность и упрощают ремонт устройства. Ранее устройства Google Pixel не отличались удобством ремонта, однако с появлением новой модели Pixel 9 Pro серия стала более ремонтопригодной. Разборка показала, что в Pixel 9 Pro XL реализована конструкция с двойным входом, что позволяет получить доступ как к передней, так и к задней панели независимо друг от друга.

На примере замены батареи, было показано, что достаточно снять заднюю стеклянную панель, чтобы получить доступ к батарее и произвести необходимые изменения. Снятие верхнего стекла оказалось несложным.

Проблема с извлечением батареи, связанная с "скользящим выступом в виде пилы", которая предназначена для облегчения извлечения, осталась и в Pixel 9 Pro XL. Однако, были внесены некоторые изменения в конструкцию: добавление средней пластины в конструкцию с двойным входом, которая не только разделяет элементы конструкции, но и лучше фиксирует экран, а также порт USB-C поставляется с выделенной дочерней платой, что упрощает замену порта, если он перестает работать. Также вибромотор теперь находится над портом.

