Intel Arc 140V Xe2 протестировали в CompuBench

Всё ближе дата начала продаж процессоров Intel Lunar Lake, которые ждут на следующей неделе. Уже демонстрировались результаты тестирования центральных процессоров Core Ultra 200V, но мало внимания уделялось встроенной графике на архитектуре Xe2. На этот раз появилась возможность ознакомиться с работой встроенной графики Intel Arc 140V из процессоров Core Ultra 7 и Ultra 9. Около месяца назад эту графику уже тестировали в CompuBench. Теперь тесты проводились в этом же бенчмарке, но производительность стала ближе к реальной.

В CompuBench используется главным образом OpenCL. Результаты тестирования близки к дискретным видеокартам начального уровня, вроде модели GTX 1650. Неподалёку находится новая встроенная графика Radeon 890M, где вдвое больше вычислительных блоков, а именно 16 на архитектуре RDNA 3.5.

На вкладке Compute показатели Level Set Segmentation -128 и 256 значительно улучшились. В этих тестах прирост производительности составил 40% и 10% по сравнению с прошлым тестированием. Также вырос отрыв в производительности от Radeon 780M. Помочь мог выпущенный несколько дней назад графический драйвер Intel.

На вкладке Graphics Arc 140V значительно опережает 780M. В Onscreen-тестах Aztec Ruins Normal Tier и Aztec Ruins High Tier Arc 140V набирает 74,9 fps и 50,3 fps соответственно, по сравнению с 80,1 fps и 60,9 fps у Radeon 780M.

Графика Intel была протестирована почти во всех высокоуровневых и низкоуровневых тестах, включая как Onscreen, так и Offscreen результаты. Отставание от Radeon 780M может наблюдаться в тестах Aztec Ruins, но окончательные выводы пока делать рано.

Ryzen AI 9 HX 370 с Radeon 890M предлагает конфигурацию TDP от 15 Вт до 54 Вт. Arc 140V делит TDP с SoC Lunar Lake, который оценивается в 17 Вт при PL1 и до 30 Вт при PL2.

CompuBench показывает, что Arc 140V задействовал 8 ГБ общей системной памяти и работал на частоте 2000 МГц. Процессором мог быть Intel Core Ultra 266V или 268V. Arc 140V основан на архитектуре Xe2-LPG и войдёт в состав мобильных процессоров Lunar Lake, релиз которых запланирован на 3 сентября.