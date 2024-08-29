Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Встроенная графика Intel Arc 140V показала скорость уровня GTX 1650
Intel Arc 140V Xe2 протестировали в CompuBench

Всё ближе дата начала продаж процессоров Intel Lunar Lake, которые ждут на следующей неделе. Уже демонстрировались результаты тестирования центральных процессоров Core Ultra 200V, но мало внимания уделялось встроенной графике на архитектуре Xe2. На этот раз появилась возможность ознакомиться с работой встроенной графики Intel Arc 140V из процессоров Core Ultra 7 и Ultra 9. Около месяца назад эту графику уже тестировали в CompuBench. Теперь тесты проводились в этом же бенчмарке, но производительность стала ближе к реальной.

В CompuBench используется главным образом OpenCL. Результаты тестирования близки к дискретным видеокартам начального уровня, вроде модели GTX 1650. Неподалёку находится новая встроенная графика Radeon 890M, где вдвое больше вычислительных блоков, а именно 16 на архитектуре RDNA 3.5.

На вкладке Compute показатели Level Set Segmentation -128 и 256 значительно улучшились. В этих тестах прирост производительности составил 40% и 10% по сравнению с прошлым тестированием. Также вырос отрыв в производительности от Radeon 780M. Помочь мог выпущенный несколько дней назад графический драйвер Intel.

На вкладке Graphics Arc 140V значительно опережает 780M. В Onscreen-тестах Aztec Ruins Normal Tier и Aztec Ruins High Tier Arc 140V набирает 74,9 fps и 50,3 fps соответственно, по сравнению с 80,1 fps и 60,9 fps у Radeon 780M.

Графика Intel была протестирована почти во всех высокоуровневых и низкоуровневых тестах, включая как Onscreen, так и Offscreen результаты. Отставание от Radeon 780M может наблюдаться в тестах Aztec Ruins, но окончательные выводы пока делать рано.

Ryzen AI 9 HX 370 с Radeon 890M предлагает конфигурацию TDP от 15 Вт до 54 Вт. Arc 140V делит TDP с SoC Lunar Lake, который оценивается в 17 Вт при PL1 и до 30 Вт при PL2.

CompuBench показывает, что Arc 140V задействовал 8 ГБ общей системной памяти и работал на частоте 2000 МГц. Процессором мог быть Intel Core Ultra 266V или 268V. Arc 140V основан на архитектуре Xe2-LPG и войдёт в состав мобильных процессоров Lunar Lake, релиз которых запланирован на 3 сентября.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
AMD выпустит игровой процессор Ryzen 5 7600X3D под сокет АМ5, но купить его будет сложно
Intel разрабатывает конкурента AMD Strix Halo, но он появится не скоро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
16
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
2
POCO F7 может выйти до конца года
+
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
1
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
10
Специалисты приступили к установке последней опоры самого длинного из мостов Транссиба
2
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
+
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
15
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
В Приморье готовятся спустить на воду первый построенный на местной верфи ярусолов
+
Сверхскоростной поезд на магнитной подушке завершил демонстрационные испытания на севере Китая
+
Huawei представила умные часы Watch GT 5
1
Олимпиада в Париже нанесла удар по отелям столицы, а туристов уже никто не ждёт
3
Рендеры предстоящего Galaxy S25 Ultra демонстрируют значительное изменение в дизайне
1

Популярные статьи

Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
64
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
40
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
40
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
34
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
8

Сейчас обсуждают

Bernigan
20:58
Это когда было? Пиши что нить новое, давно ржачных тем не было
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Александр Сечков
20:52
Родственникам 15 мультов переведите)))
Генштаб ВСУ признал потерю первого F-16
NuclearMissionJam
20:52
Он игры сильно зависит. Меня тоже в батле и кс мочат все время. Но в других шутанах я всегда на первых местах. Геймдизаин таких игр оч разный.
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
ЧatoБoт
20:45
Банкой с огiрками, не иначе. "...И что, теперь премию украинскому расчёту ПВО перечислять? Вот смеху будет. Они так все Ф16 собьют, им не привыкать..."(цэ)
WSJ: Украина потеряла первый истребитель F-16
VRoman
20:43
Что-то в последние годы пошла мода на выпуск полусырой продукции и последующего вылизывания програмным методом... Сегодня это уже касается очень многих компаний. Вообще как это можно было не заметить ...
AMD может решить проблему Ryzen 9000 с повышенной задержкой между CCD в ближайших обновлениях BIOS
VirussX
20:39
Полушарий говорит, что ему доложили, что его их же 🐖🐷 ПеПеО сбило, причём на земле. 🤣🤣🤣
WSJ: Украина потеряла первый истребитель F-16
VirussX
20:31
Свынявый а где ты это враньё взял? Уж не в запрещённых экстримистких ли в РФ помойках? Тогда жди посадки на бутылку, за свой понос. Чмошник картинку как факты пытаешься тут впарить, ты конченая какая ...
В Брюсселе обвинили Венгрию в невозможности передать Украине оружие на €6 млрд из фонда мира
PanzerK
20:29
Ну каждый кто не критично посмотрел критикуемое мною видео - отчасти отупел... Я лично против отупения масс, хотя возможно не все считаю это вредным лично для себя, кому-то и вовсе оно только на поль...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
ЧatoБoт
20:25
Трусикер, да ты просто: https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo
Российские военные взяли под контроль населённый пункт Стельмаховка в ЛНР
PanzerK
20:24
"Маленький" блогер в нормальной жизни - профессиональный журналист, видимо даже с образованием, коли он по его же словам работает в местной газете, так что про не умение находить информацию и её анали...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем