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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американский сенатор обеспокоен тем, что Intel будет одновременно получать субсидии и сокращать персонал
Хотя деньги ей предоставляются, помимо прочего, для создания новых рабочих мест.

Как известно, после публикации одного из самых худших за свою историю квартальных отчётов корпорация Intel была вынуждена заявить, что приступит к сокращению численности персонала на 15 000 человек. При этом в мае Министерство торговли США объявило, что выделит ей почти $20 млрд субсидий и льготных кредитов по так называемому «Закону о чипах». Эти средства должны быть направлены на строительство новых предприятий на территории США и создании новых рабочих мест. Как сообщает Reuters, сенатор-республиканец Рик Скотт (Rick Scott) вчера обратился к главе Intel с просьбой объяснить подробнее, как компания собирается сочетать получение субсидий от государства с сокращением численности персонала.

Источник изображения: Intel

Сенатор выразил недовольство тем, что Министерство торговли не предусмотрело никаких удобных критериев для оценки справедливости использования средств государственной поддержки компаниями, претендующими на это по «Закону о чипах». По мнению конгрессмена, расходовать деньги налогоплательщиков на поддержку компаний, которые не создают рабочие места, а сокращают их, не совсем рационально. Согласно майскому плану, Intel должна создать около 10 000 рабочих мест на производстве в трёх штатах, а при строительстве новых объектов будет задействовано около 20 000 специалистов. Сенатор Рик Скотт требует от Intel объяснить, какая часть сокращаемых сотрудников проживает в США, и как эти сокращения коснутся намерений компании по строительству предприятий.

#intel #субсидии #закон о чипах #сокращение персонала #сенатор сша
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