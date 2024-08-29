Как известно, после публикации одного из самых худших за свою историю квартальных отчётов корпорация Intel была вынуждена заявить, что приступит к сокращению численности персонала на 15 000 человек. При этом в мае Министерство торговли США объявило, что выделит ей почти $20 млрд субсидий и льготных кредитов по так называемому «Закону о чипах». Эти средства должны быть направлены на строительство новых предприятий на территории США и создании новых рабочих мест. Как сообщает Reuters, сенатор-республиканец Рик Скотт (Rick Scott) вчера обратился к главе Intel с просьбой объяснить подробнее, как компания собирается сочетать получение субсидий от государства с сокращением численности персонала.
Сенатор выразил недовольство тем, что Министерство торговли не предусмотрело никаких удобных критериев для оценки справедливости использования средств государственной поддержки компаниями, претендующими на это по «Закону о чипах». По мнению конгрессмена, расходовать деньги налогоплательщиков на поддержку компаний, которые не создают рабочие места, а сокращают их, не совсем рационально. Согласно майскому плану, Intel должна создать около 10 000 рабочих мест на производстве в трёх штатах, а при строительстве новых объектов будет задействовано около 20 000 специалистов. Сенатор Рик Скотт требует от Intel объяснить, какая часть сокращаемых сотрудников проживает в США, и как эти сокращения коснутся намерений компании по строительству предприятий.