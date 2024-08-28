Samsung уменьшит вес своего главного премиального смартфона следующего поколения

Согласно имеющейся на данный момент информации, компания Samsung уже несколько раз меняла дизайн будущего аппарата Galaxy S25 Ultra в процессе его разработки. Перед южнокорейскими создателями стоит задача сделать аппарат, похожий на модель Galaxy Note 7. Это означает, что углы перестанут быть острыми и станут скруглёнными.

Также может оказаться, что смартфон будет весить меньше своих конкурентов. Инсайдер Ice Universe опубликовал пост в Twitter, согласно которому устройство будет легче iPhone 16 Pro Max. Также смартфон Samsung будет весить меньше по сравнению с Pixel 9 Pro XL. Последний состоит из стекла и алюминия вместо титана.

Сейчас Galaxy S24 весит 232 г, поэтому новый аппарат будет легче этого значения. Неизвестно, сможет ли он оказаться легче по сравнению с iPhone 15 Pro Max, вес которого равен 221 г.

Новое устройство Samsung получит экран с диагональю 6,86 дюйма и по ширине будет равно iPhone 16 Pro Max. Почти нет сомнений в том, что корпус по-прежнему будет из титана. Вряд ли будет применяться какой-либо другой материал для снижения веса.

Были слухи, что Samsung продолжит пользоваться титаном 2-го класса. Таким образом, ради уменьшения веса устройство могут сделать тоньше прежнего. Пока это относится лишь к разряду предположений.