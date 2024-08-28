Samsung Premiere - это два новых проектора с 4K разрешением, технологией HDR10+, Dolby Atmos, и стильным дизайном для создания идеального домашнего кинотеатра.

Samsung поднимает планку качества домашнего кинотеатра с новой серией проекторов Premiere, предлагая невероятные впечатления от просмотра с четким изображением, мощным звуком и стильным дизайном.

В линейке Premiere представлены две модели: Premiere 9 с возможностью создания проекционного экрана с диагональю до 130 дюймов и Premiere 7 до с диагональю до 120 дюймов.

Обе модели поддерживают разрешение 4K, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Технология HDR10+ обеспечивает глубокий черный цвет, яркий белый и насыщенные цвета, создавая реалистичную и захватывающую картинку.

Premiere 9 оснащен технологией тройного лазера, которая обеспечивает точную цветопередачу, охватывая 154% цветовой гаммы DCI P3. Premiere 9 также предлагает высокую яркость - до 3450 люмен ISO, что позволяет наслаждаться просмотром даже при ярком дневном свете. Premiere 7, в свою очередь, предлагает яркость до 2500 люмен ISO и охватывает 100% цветовой гаммы DCI P3.

Обе модели - ультракороткофокусные проекторы, что позволяет разместить их близко к поверхности проекции. Samsung уделил особое внимание дизайну, создав стильные и компактные проекторы с минималистским белым корпусом и премиальной тканевой отделкой Kvadrat.

Чтобы обеспечить максимально комфортное погружение в мир кино, Samsung оснастил проекторы Premiere встроенными динамиками Dolby Atmos.Premiere 9 оснащен мощными динамиками 2.2.2 мощностью 40 Вт, а Premiere 7 - динамиками 2.2 мощностью 30 Вт.

Для удобства пользователей, проекторы Premiere поддерживают доступ к популярным потоковым платформам, таким как Netflix, YouTube и Amazon Prime Video. Они также предлагают облачные игры без необходимости подключения к консоли, а также функции Tap View и трансляцию экрана смартфона.

Samsung Premiere 9 и Premiere 7 были анонсированы в США, Канаде и Китае. Выход в других регионах ожидается в конце этого года.

Цена Premiere 9 4K Smart Triple Laser составляет 5999 долларов США, а Premiere 7 4K Smart Laser - 2999 долларов США (примерно 54 000 и 27 000 рублей соответственно).