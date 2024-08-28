Новинка может дебютировать в ближайшее время.

Компания Samsung работает над своей новой бюджетной моделью смартфона, получившей название Samsung Galaxy F05 — чуть ранее новинка была замечена в базах данных двух сайтов сертификации, а сегодня появилась на рендерах, опубликованных изданием 91mobiles.

Дизайн смартфона Samsung Galaxy F05, судя по представленным изображениям, будет несколько отличаться от модели предшествующего поколения, Galaxy F04 — новинка получит отделку панели из «веганской кожи» вместо обычного пластика, что должно придать устройству премиальный вид и обеспечить более надёжный захват при использовании, а также немного отличающийся по форме U-образный вырез дисплея, называемый производителем Infinity-U.

Конфигурация модуля камер на тыльной стороне осталась без изменений — устройство имеет два датчика, расположенных вертикально в верхнем углу, и светодиодную вспышку, находящуюся чуть сбоку. Кнопка питания и клавиши регулировки громкости находятся на правой боковой грани.

Новинка должна быть выпущена как минимум в двух цветовых оформлениях, а на опубликованных рендерах представлена в синем цвете.

Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy F05 придёт на смену бюджетной модели Galaxy F04, оснащённой чипсетом MediaTek Helio P35, 6.5-дюймовым экраном с разрешением 720x1600 точек, 4 ГБ оперативной памяти, накопителем объёмом 64 ГБ, 13-Мп основной камерой, дополненной 2-Мп датчиком глубины, и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч. По ряду параметров от новинки следует ожидать улучшений.

Источник фото: 91mobiles

Учитывая, что новая модель совсем недавно была замечена на сайтах сертификации Wi-Fi Alliance и BIS, её дебют может состояться в ближайшие дни или недели.